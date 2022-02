Leoas não facilitaram na Taça

Na estreia da guarda-redes norte-americana Hannah Seabert, o Sporting segue em frente na Taça de Portugal feminina, ao vencer o Valadares Gaia por 1-0. Valeu o golo da bósnia Melissa Hasanbegovic, já no segundo período, para dar o passaporte para os quartos de final.Foi um jogo com algumas alterações da formação de Mariana Cabral depois da derrota no dérbi para o campeonato ante o Benfica, perante um Valadares Gaia que atuou com as linhas muito recuadas a tapar os caminhos da sua baliza e que partia em transições rápidas na tentativa de surpreender as leoas.Na segunda parte, o domínio leonino intensificou-se. Melisa Hasanbegovic, na sequência de um livre apontado por Ana Teles, estreou-se a marcar esta temporada pela formação de Mariana Cabral. O Sporting ainda poderia ter ampliado, mas teve pela frente uma equipa que lutou muito e vendeu cara a derrota.A técnica das leoas, Mariana Cabral, analisou à Sporting TV: "Sabíamos que o Valadares Gaia vinha cá sem qualquer tipo de pressão e tentou fechar-nos todos os caminhos para a baliza. Tiveram sempre as 11 jogadoras atrás da linha da bola. Tentámos de várias formas e tivemos várias oportunidades não concretizadas. O golo demorou a chegar, mas a equipa nunca desistiu", observou, rematando: "Foi uma vitória justa, mas podia ter sido por outros números".