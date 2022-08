Lesão afasta Catarina Amado por três meses

A internacional portuguesa Catarina Amado, da equipa feminina do Benfica, está lesionada nos músculos isquiotibiais da coxa esquerda e vai enfrentar uma paragem durante um período mínimo de três meses, informaram as águias.

"A internacional portuguesa vai realizar protocolo de reabilitação, esperando-se um período de paragem não inferior a três meses", lê-se na informação clínica disponibilizada pelo Benfica.

Catarina Amado, defesa de 23 anos, já representou a seleção lusa em 19 ocasiões, contando com três presenças no último Europeu, disputado recentemente em Inglaterra, país que venceu a competição.

Em 22 de julho, o Benfica revelou que as futebolistas internacionais portuguesas Jéssica Silva, Catarina Amado e Francisca Nazareth se apresentaram com lesões no rescaldo da participação no Europeu feminino de futebol, detalhando agora a situação clínica da defesa.