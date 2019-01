Lesão de jogadora obriga à suspensão de jogo em Inglaterra

O encontro entre Charlton e Manchester United, referente à Segunda Liga inglesa de futebol feminino, foi suspenso à passagem dos 11 minutos, devido à lesão de Charlotte Kerr, defesa da equipa da casa.Kerr lesionou-se com gravidade ao chocar com a guarda-redes, e ficou com falta de ar por causa de uma costela deslocada, sendo assistida pela equipa médica de ambas as equipas.Foi uma longa espera de 30 minutos, até surgir uma ambulância que a levasse ao hospital, pelo que o árbitro mandou as jogadoras para os balneários e acabou com a partida."O árbitro decidiu acabar com o jogo, alegando motivos médicos", revela um tweet da conta do Charlton Athletic Women, desejando à jogadora uma rápida recuperação.Houve alguma controvérsia após o incidente, por não haver uma ambulância disponível para o caso de emergência. Mas ao contrário da Premier League, não é obrigatório haver uma ambulância para socorrer as jogadoras na liga feminina, pelo que o clube da casa não cometeu nenhuma irregularidade no procedimento.