Lesão grave afasta Ada Hegerberg até final da época

A atacante norueguesa Ada Hegerberg, companheira de equipa da portuguesa Jéssica Silva no Lyon, vai falhar o resto da temporada devido à rutura de um ligamento cruzado num joelho durante um treino no sábado, anunciou esta terça-feira o clube de futebol gaulês.

A internacional norueguesa (66 jogos, 24 golos), melhor marcadora da Liga dos Campeões feminina, com 53 golos em 50 jogos, vai ser operada nos próximos dias, revelou o Lyon, antecipando uma ausência de Hegerberg dos relvados durante vários meses.

"Pronto. Tive uma rutura do ligamento cruzado anterior neste fim de semana. É um revés para mim, mas vou superar isso com todo o meu coração e toda a minha energia. O melhor ainda está por vir. E vai ser em breve", escreveu a ponta de lança nas redes sociais.

Hegerberg, que venceu a Bola de Ouro em 2018 (na estreia do troféu), chegou ao Lyon em 2014, oriunda das alemãs do Turbine Potsdam, e, desde então, o clube francês já venceu cinco vezes a Liga francesa, quatro vezes a Taça de França e quatro vezes a Liga dos Campeões.

Na competição europeia, as francesas, que seguem no primeiro lugar no campeonato gaulês, vão enfrentar o Bayern de Munique nos quartos de final, com as partidas agendadas para 25 de março e 1 de abril.