Líder Benfica goleia Torreense com póquer de Jéssica Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 100% vitorioso Benfica reforçou este sábado a liderança da Liga feminina de futebol, ao golear em casa o Torreense por 5-0, com um póquer de Jéssica Silva, na 10.ª jornada da fase de Apuramento de Campeão.



A internacional lusa marcou aos 12, 29, 66 e 90 minutos, depois de a canadiana Cloé Lacasse, que fez as assistências para os dois primeiros golos da portuguesa, inaugurar o marcador, aos 10, assistida precisamente por Jéssica Silva.

No Benfica Campus, no Seixal, o jogo ficou ainda marcado por um choque da guarda-redes Katelin Talbert contra um dos postes, que a obrigou a ser substituída por Carolina Vilão, aos 76 minutos. Entre as duas, ainda não sofreram golos nesta fase.

O Benfica - que tem um jogo em atraso, em casa com o Albergaria, da oitava ronda, marcado para 23 de abril - conta 27 pontos (nove vitórias, em nove jogos, com 21-0 em golos), contra 24 do Sporting, que venceu por 2-1 em Famalicão, graças a um golo de Marta Ferreira, aos 90+7 minutos.

Na primeira parte, as leoas adiantaram-se no marcador aos sete minutos, por Chandra Davidson, mas Fernanda Tipa restabeleceu a igualdade, aos 18.

A 11.ª ronda está agendada para 1 de maio, com o Benfica a deslocar-se ao reduto do Marítimo e o Sporting a receber o Vilaverdense.