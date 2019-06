Liga dos Campeões: Sp. Braga defronta cipriotas, letãs e austríacas

O Sporting de Braga, campeão português de futebol feminino, vai defrontar as cipriotas do Apollon, as austríacas do Sturm Graz e as letãs do Rigas Futbola Skola na Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.





As bracarenses, que se sagraram campeãs portuguesas pela primeira vez em 2018/19, vão disputar o Grupo 7 da fase preliminar na Letónia, de 07 a 13 de agosto.Os vencedores de cada um dos 10 grupos apuram-se para a primeira eliminatória, na qual têm entrada direta 22 equipas.