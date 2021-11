Liga dos Campeões feminina: transmissão em direto do Benfica-Hacken

há 2 horas 18:31

Benfica procura primeiro triunfo na fase de grupos

Boa noite! O Benfica recebe esta quarta-feira as suecas do Hacken, às 20 horas, em partida da 3ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões feminina. As águias têm uma derrota (5-0 em Lyon) e um empate (0-0 na receção ao Bayern) e procuram o primeiro triunfo na competiço face ao Hacken, que perdeu os dois primeiros jogos do grupo.