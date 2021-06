Lobas do Mar recebidas na Câmara Municipal de Varzim

No primeiro ano em que se emparceirou com o CSB Amorim, a equipa do Varzim ganhou o direito de se estrear no Escalão Maior da modalidade. Depois de vencer a Zona Norte da II Divisão, seguido do Vilaverdense, o Varzim, na 2.ª fase eliminou o Romariz, com uma vitória e um empate, e nas meias-finais foi suplantado pelo Vilaverdense que venceu os dois jogos. No entanto foi repescado pela FPF para ocupar o lugar do Boavista, na I Divisão Nacional, devido a incumprimentos legais, por decisão de 21 de Junho.





Dado tratar-se de, pela primeira vez, a Póvoa de Varzim contar com uma representação feminina no principal escalão nacional, na próxima época, a equipa treinada por Roger Pinheiro, acompanhada pelos seus principais dirigentes, foi recebida ao fim da tarde de quarta-feira, na Câmara Municipal, tendo o presidente Aires Pereira endereçado felicitações não só às Lobas do Mar mas também a todos quantos envolveram um projeto que se iniciou com todo o brilhantismo dentro do clube varzinista.