Loucura em Espanha: Barcelona vendeu cerca de 80 mil bilhetes para o clássico feminino

O clássico de futebol feminino entre o Barcelona e Real Madrid está a gerar uma expectativa enorme. Os catalães anunciaram esta segunda-feira que a capacidade do Camp Nou chegou ao limite e, assim, está garantido um novo recorde de espectadores num jogo do desporto-rei em Espanha, no feminino.Mesmo com o recinto limitado pela exigências face à Covid-19, há cerca de 80 mil ingressos vendidos para o grande jogo com os merengues... que só acontece a 30 março: daqui a dois meses e meio. Ou seja, em apenas três dias de venda de ingressos ao público, estes esgotaram.A partida diz respeito à segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A primeira mão, em Madrid, sucede a 22 de março.Refira-se que o recorde de espectadores em Espanha num jogo de futebol feminino situa-se nos 60.739 mil espectadores, no Wanda Metropolitano, respeitante a um Atlético Madrid-Barcelona. Este número foi registado em março de 2019.