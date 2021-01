Lúcia Alves desfalca Benfica durante seis semanas

O Benfica anunciou que Lúcia Alves vai parar durante um período não inferior a seis semanas depois de sair lesionada da vitória (3-0) das águias frente ao Famalicão, na passada quarta-feira.





A avançada sofreu uma entorse no tornozelo do pé direito, com o emblema encarnado a informar que vai desde já "iniciar o trabalho de reabilitação física sob orientação dos responsáveis clínicos do clube".