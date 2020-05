Luís Andrade: «Atletas do Benfica iam ficar na história do futebol feminino»

Luís Andrade projetou um fim de época glorioso para a equipa feminina do Benfica que viu o campeonato ser cancelado por causa da ameaça da pandemia do novo coronavírus. Os encarnados estavam em todas as frentes, lideravam o campeonato e já haviam conquistado a Supertaça ante o Sp. Braga.





O Benfica estava a fazer um caminho para a história. Estas atletas iam ficar na história do futebol feminino e do nosso clube. Esta era a única equipa que podia ganhar os três títulos em disputa. A Supertaça ficou no nosso museu, logo no início da temporada, e depois tínhamos as outras três competições ao nosso alcance", disse o técnico à BTV, aludindo à conquista da Taça de Portugal, Taça da Liga e campeonato.Andrade, de 46 anos, já pensa no recomeço das provas mas para isso espera luz verde da Federação Portuguesa de Futebol. "Vai ser tudo gerido passo a passo, esperando que a FPF nos diga quando podemos começar o campeonato. Após termos conhecimento dessas datas, iremos tomar as nossas medidas e iniciar da melhor forma a época 2020/21. Teremos de retomar com todas as medidas de segurança. Não podemos querer entrar a todo o custo sem haver segurança para todas as atletas e para todo o staff", vincou o treinador português.