Luís Andrade e a entrada do Benfica na Liga dos Campeões: «É um prémio para estas atletas»

A equipa de futebol feminino do Benfica continua a preparar a temporada 2020/2021. O treinador das águias, Luís Andrade, falou ao canal do clube, sobre os objetivos para a mesma, lembrando o trajeto feito na época passada, só travado pela pandemia da Covid-19.





"Estas atletas e todos nós iríamos ficar na história do Sport Lisboa e Benfica e não só, também no futebol feminino. Estas atletas foram incansáveis no trabalho que realizaram na época passada, empenharam-se de tal maneira que estávamos em todas as frentes. Infelizmente, com esta pandemia tivemos de ir todos para casa. Agora é voltar a pensar que podemos ser capazes de fazer melhor do que no ano passado", disse, citado no site do clube.A grande novidade na próxima época será a participação dos encarnados na Liga dos Campeões, algo que para o técnico é um "prémio". "O apuramento para a Liga dos Campeões é um prémio para estas atletas. Fomos a equipa mais regular, a equipa com mais golos, com menos golos sofridos, com melhor futebol praticado na época passada… e isto é um prémio para elas. É mais que justo, estamos todos de parabéns. Estamos a preparar a competição, sabemos que não vai ser fácil, mas cá estaremos para dar conta do recado", garantiu Luís Andrade.