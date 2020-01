Luís Andrade: «Estamos a progredir, estamos em evolução e quero mais jogos destes»

Benfica e Sporting empataram (2-2) este domingo na primeira jornada da Taça da Liga Feminina, no segundo dérbi oficial entre as duas equipas.





No final do encontro, Luís Andrade, treinador do Benfica, destacou a qualidade do jogo, deu os parabéns ao futebol feminino, que considera estar em evolução e reconheceu que a sua equipa entrou mal no jogo, mas que procurou dar a volta por cima."Foi um bom jogo, com duas boas equipas, que gostam de jogar à bola, em transições e bem organizadas, quer defensivamente, quer ofensivamente. Infelizmente, entrámos mal, quer na primeira parte, quer na segunda parte. Fomos atrás do prejuízo e conseguimos igualar.""Sobretudo, quero dar os parabéns ao futebol feminino. Estamos a progredir, estamos em evolução e quero mais jogos destes.""Apanhámos uma equipa super motivada, vinda de uma excelente vitória em Braga, que traz outras dinâmicas às atletas do Sporting. Tentámos fazer o nosso jogo, no qual o Sporting veio bem preparado, estudou bem a nossa equipa. Não conseguimos fazer aquilo que habitualmente fazemos, jogar num espaço entre linhas e bolas nas costas do adversário.""É uma competição a pontos, as duas primeiras classificadas vão disputar uma final e a nós cabe-nos pensar já no próximo adversário e conquistar os três pontos. Não podemos estar à espera de outros resultados. Temos de pensar que cada adversário que defrontamos, é para ganhar e conquistar os três pontos."