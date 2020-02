Luís Andrade: «Jogadoras foram incansáveis, fizeram tudo o que treinámos»

A equipa feminina do Benfica venceu (1-3) na deslocação ao terreno do Sp. Braga, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Taça da Liga de futebol feminino.





No final do encontro, Luís Andrade, treinador das águias, afirmou que a equipa teve a astúcia para surpreender a formação bracarense, elogiando as jogadoras encarnadas.

"Entrámos muito bem no jogo, surpreendemos o Braga ao ter mais posse de bola. Tínhamos que ter paciência nas transições defesa/ataque, as jogadoras foram incansáveis, fizeram tudo o que treinámos. Sofremos um golo contra a corrente do jogo, mas elas foram bravas, empatámos e, na segunda parte, viemos com o objetivo bem definido de vencer e, hoje, demos prova que fomos superiores", apontou o técnico das águias.



Próximo jogo na prova em perspetiva

"Falta um terceiro jogo, o Futebol Benfica merece todo o respeito, nada está ganho, temos que conquistar os três pontos e só pensamos na vitória."

Críticas do treinador do Sp. Braga à arbitragem



"É a opinião dele, não vou comentar", concluiu.