Luís Andrade: «Podíamos ter-nos distanciado do 2.º classificado, mas não o conseguimos»

Depois da derrota por 3-2 no dérbi com o Sporting, da 15.ª jornada do campeonato nacional, Luís Andrade, treinador do Benfica, apontou para as próximas jornadas..





"Foi um excelente jogo de futebol, com duas excelentes equipas que gostam de jogar a bola e que encaixaram uma na outra. Os pormenores e os pequenos falhanços da nossa equipa. Acima de tudo, saímos daqui de cabeça levantada pelo excelente trabalho que as minhas atletas fizeram. Agora é pensar no próximo jogo.Estavam em disputa três pontos. Podíamos ter-nos distanciado do segundo classificado, mas não o conseguimos. Pensamos jogo a jogo para conseguir os nossos objetivos e para no final sairmos sorridentes. Não conseguimos fazer aquilo para que trabalhámos durante a semana, mas dou os parabéns às minhas atletas.Foram incansáveis e lutaram. Não merecíamos este resultado, mas os erros pagam-se caros. Vamos pensar já no próximo adversário."