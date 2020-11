Luís Andrade sobre vitória histórica para a Champions: «Jogaram à Benfica!»

A equipa de futebol feminino do Benfica venceu o Anderlecht, por 2-1, e apurou-se, pela primeira na história, para os 16-avos-de-final da Liga dos Campeões. Luís Andrade, treinador, estava radiante no final do encontro.





"Estou muito orgulhoso de todo o nosso grupo de trabalho. Dedico esta vitória às atletas e à direção do SL Benfica, em particular ao presidente Luís Filipe Vieira e ao vice presidente Fernando Tavares. As nossas futebolistas honraram a camisola, com forte atitude e resiliência, e jogaram à Benfica!"Relativamente à fase a eliminar na competição, Andrade mostrou-se mais cauteloso."Vamos continuar a dar tudo, um jogo de cada vez", frisou.