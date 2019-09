Luís Filipe Vieira deu força para a Supertaça

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, esteve no treino da equipa de futebol feminino, que no domingo vai defrontar o Sp. Braga na Supertaça. "A única coisa que vos peço é que deem tudo com a nossa camisola, deixem tudo em campo. Acredito que com essa vossa postura habitual a vitória será nossa. É futebol e as coisas podem ou não correr bem, mas nós sabemos reconhecer quando se dá tudo", partilhou o dirigente.