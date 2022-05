Luís Gabriel deixa comando técnico do futebol feminino do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo anunciou a saída de Luís Gabriel do comando técnico da equipa de futebol feminino, após ter conduzido as madeirenses à melhor classificação no principal escalão.

"Ao técnico Luís Gabriel, o Club Sport Marítimo manifesta gratidão por todo o empenho, dedicação e talento, predicados que contribuíram e continuarão a contribuir para que a sua carreira prime pelo êxito", pode ler-se na nota publicada pelos leões do Almirante Reis na sua página oficial.

O conjunto insular conseguiu a o melhor desempenho de sempre no campeonato que agora findou, alcançando o quinto lugar, com 21 pontos, menos quatro que o Sporting de Braga, terceiro classificado.

Luís Gabriel, de 43 anos, assumiu o cargo de treinador principal do conjunto verderubro na temporada 2019/20, após ter desempenhado na temporada anterior o papel de adjunto de Nuno Reis, na estreia do Marítimo na I Divisão, na qual terminou no sétimo posto.

Na primeira época à frente do Marítimo, Luís Gabriel levou os insulares ao sexto lugar, repetindo o desempenho na temporada seguinte, em 2020/21.