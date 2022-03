Lyon dá a volta à eliminatória frente à Juventus e está nas 'meias' da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lyon qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino ao vencer receção à Juventus, por 3-1, dando a volta à eliminatória depois da derrota em Itália, por 2-1, no jogo da primeira mão.

Em França, o Lyon adiantou-se no marcador aos 33 minutos, por intermédio da norueguesa Ada Hegerberg, ampliando a vantagem por Melvine Malard, aos 35', e pela norte-americana Catarina Macário, aos 73'.

A Juventus ainda conseguiu reduzir, com um golo da checa Andrea Staskova, aos 84 minutos, mas foi insuficiente para seguir em frente, com a francesas a conseguirem o último lugar em disputa para a fase seguinte da prova.

Nas meias-finais, o Lyon, recordista de títulos na competição com sete cetros, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que ultrapassou o Bayern Munique, num duelo entre equipas gaulesas.

Antes, o Wolfsburgo também garantiu o apuramento para as meias-finais ao vencer por 2-0 na receção ao Arsenal, depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão, em Londres.

Na Alemanha, a holandesa Jill Roord marcou o primeiro do Wolfsburgo logo aos 9 minutos, com a equipa treinada por Tommy Stroot a ampliar a vantagem aos 73', beneficiando de um autogolo de Leah Williamson.

Nas meias-finais, as alemãs, que vencerem a competição em 2012/13 e 2013/14, vão ter pela frente o FC Barcelona, atual detentor do troféu, que ultrapassou o Real Madrid nos quartos de final, vencendo os dois jogos (3-1 e 5-2).