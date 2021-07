Madalena Ferreira ruma a Espanha para assinar pelo Santa Teresa

Madalena Ferreira vai representar o Santa Teresa CD, de Espanha, na próxima temporada. A lateral-esquerda, de 24 anos, representou o Damaiense na última temporada, depois de já ter vestido as camisolas de CAC e Estoril, e vai agora jogar no emblema de Badajoz, que desceu à 2ª divisão espanhola na época passada.





"Estou muito feliz por assinar por um clube com tanta história, numa liga muito competitiva. É um projeto adequado para mim, ambicioso, com metas bem definidas. Estou muito contente e venho com toda a força e determinação", afirmou a jogadora, citada pelo site do clube.