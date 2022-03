Madalena Silva assina contrato de formação com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Madalena Silva, média de 15 anos, assinou esta terça-feira um contrato de formação com o Sporting.

Em declarações ao site oficial dos leões, a atleta dos sub-15, que cumpre a segunda temporada de leão ao peito, disse marcar a diferença pela sua "agressividade, espírito de liderança e visão de jogo", tendo a internacional portuguesa e jogadora do Sporting Ana Borges como "bom exemplo" a seguir na carreira. "Gosto muito dela, é um bom exemplo. Gosto das características enquanto jogadora e também me identifico muito com ela", vincou.

Madalena deixou ainda um pedido aos adeptos sportinguistas. "Continuem a apoiar o futebol feminino porque juntos somos mais fortes e vamos continuar a conquistar títulos."