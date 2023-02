Mafalda Marujo regressa ao Amora

Mafalda Marujo está de regresso ao Amora. A avançada de 31 anos encontrava-se no Famalicão, onde apontou cinco golos em 12 jogos depois de três épocas de grande sucesso no Amora, onde havia marcado 106 golos.O emblema da Margem Sul está a fazer todos os esforços para reforçar a sua equipa com o objectivo de sair do lugar onde se encontra na tabela classificativa e garantir a sua permanência na Liga BPI.sabe que já estão contratadas mais jogadoras, algo que havia sido prometido pelo presidente Rui Pedro, mas de momento apenas foi divulgado o regresso de Mafalda Marujo.