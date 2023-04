Magia de Kika Nazareth: assistência de calcanhar na final da Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa altura em que a final da Taça da Liga de futebol feminino estava empatada a um golo, Kika Nazareth apareceu em cena. A jogadora do Benfica aproveitou um mau atraso para a grande área para e, perante a saída da guarda-redes, pisou a bola com o pé esquerdo e com o direito, de calcanhar, assistiu Nycole.O Benfica é o grande vencedor da Taça da Liga feminina, conquistando o troféu pela terceira vez nas quatro edições já realizadas. Em Aveiro, dois golos decisivos de Nycole foram suficientes para dar a volta ao resultado e carimbar a vitória por 3-1 frente ao Sp. Braga.