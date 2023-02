Marcar cedo é determinante para o Famalicão na Taça da Liga

O Famalicão discute o acesso à final da Taça da Liga em casa e precisa de anular ou inverter a vantagem de 3-0 conseguida pelo Sp. Braga na 1ª mão. O treinador dos famalicenses reconhece que será difícil, mas acredita que o apuramento é possível. "Ainda temos 90 minutos. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Precisamos de marcar cedo e ganhar tempo para chegar ao 2º e ao 3º. Uma coisa é certa, não vamos mudar a ambição, a união e o espírito que temos", vincou Marco Ramos.O técnico pretende explorar as fragilidades do adversário e admitiu que essas "estão bem identificadas": "Passámos a informação às jogadoras e, se conseguirem, podemos ultrapassar a eliminatória."O treinador do Sp. Braga assume que o 3-0 na eliminatória é importante, mas garante que o foco é ganhar. "Se formos a Famalicão só a pensar que temos que conservar essa vantagem, as coisas têm tudo para correr mal", disse Gonçalo Nunes, ao site dos arsenalistas. O técnico, de 47 anos, justificou-se com os perigos que o adversário pode criar: "Estamos à espera de uma equipa competitiva e agressiva, à procura de inverter o rumo da eliminatória." *