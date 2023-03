Treinador do Famalicão e a derrota com o Benfica: «A nossa estratégia não foi a melhor»

O Famalicão sofreu a primeira derrota em casa no campeonato na receção ao Benfica, sendo que, no final do encontro, Marco Ramos era um treinador resignado com os 5-0 no placard."Antes de mais dou os parabéns a esta envolvência toda, aos dois clubes e à Federação, foi um espetáculo muito bonito de se ver. Dou também os parabéns ao Benfica, que está a fazer um excelente campeonato e que teve mérito nesta vitória. Ainda assim, tivemos um comportamento sobre o qual não posso pedir mais. A derrota é do treinador e da equipa técnica, se calhar a nossa estratégia não foi a melhor e assumo isso sem problema. Queremos tentar melhorar já para o próximo jogo. Montámos a estratégia para tentar ganhar, mas não estamos a jogar contra uma qualquer, o Benfica é uma equipa com argumentos diferentes dos nossos. Tentámos, dentro do que temos, criar uma estratégia que nos permitisse chegar à vitória. Esta não foi a solução e o futebol é isto, tentar aprender com as derrotas e melhorar", referiu o técnico.