Marco Ramos ambiciona vingar final perdida na última época: «Queremos levar a Taça»

O treinador de futebol feminino do Famalicão, Marco Ramos, afirmou, esta sexta-feira, que pretende "levar a Taça para a vila" e espera que a história da época passada não se repita.

Marco Ramos, que falavam em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da final da Taça de Portugal feminina de futebol, frente ao Sporting de Braga, diz-se feliz por voltar à final depois de ter levantado o troféu, em 2014/15, pelo Atlético Ouriense, emblema pelo qual também fez a dobradinha.

"Sinto-me feliz de voltar à final da Taça de Portugal. Representar o Famalicão no Jamor é muito bom. Queremos chegar aqui e ser felizes. Vamos viver e desfrutar este dia que é muito importante para a equipa e para a nossa vila", afirmou depois de relembrar que na época passada as jogadoras famalicenses foram finalistas vencidas.

O facto de ter afastado o Benfica no caminho para esta final não dá, para Marco Ramos, qualquer vantagem no embate com as arsenalistas.

"Foi importante ganhar ao Benfica para chegar à final, mas isso não nos dá nenhuma vantagem. Queremos viver esta festa, como ela deve ser vivida. A época não foi fácil para estas jogadoras, queremos levar a Taça para nossa vila. Estou feliz por ser o líder desta equipa", sustentou.

Para Regina Pereira, que já levantou o troféu pelo Sporting de Braga, o Famalicão está apenas focado na vitória.

"As jogadoras estão a entrar no espírito da festa da Taça. Estamos todas conscientes da responsabilidade de amanhã [sábado]. Não vejo a equipa relaxada. Está a aproveitar o momento. É uma nova experiência para algumas. Ao longo da época foi muito o coletivo que ganhou. As nossas jogadoras da frente podem, a qualquer momento decidir o jogo", avisou.

Regina Pereira espera "um grande espetáculo num jogo para as famílias" se divertirem com a equipa "e que no final vença do Famalicão".

O Famalicão defronta este sábado, às 16h30, o Sporting de Braga na final feminina da Taça de Portugal, que será arbitrada por Sandra Bastos, da AF Aveiro.