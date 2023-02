Marco Ramos: «Fizemos tremer o Sp. Braga e levámos o jogo até ao final»

O Famalicão despediu-se da Taça da Liga feminina com uma vitória (2-1) sobre o Sp. Braga (havia perdido 3-0 na 1ª mão das meias-finais), num cenário que, apesar de tudo, deixou o técnico Marco Ramos satisfeito.

"No meu entender já tínhamos sido melhores na 1ª mão, ainda que sem conseguirmos o golo, e o objetivo hoje era mantermos essa qualidade de jogo e concretizarmos as ocasiões de golo. Conseguimos chegar ao 2-0, mas depois sofremos um golo que deixou o jogo fechado. Fizemos tremer o Sp. Braga e levámos o jogo até ao final, era isso que pretendíamos", referiu, perspetivando depois um futuro risonho à sua equipa: "Quem anda aqui no dia-a-dia sabe que estamos a crescer muito e não só dentro de campo. Quem vê de fora olha só para os resultados, mas estamos a crescer imenso. Temos tido algumas lesões, em janeiro/fevereiro já tivemos oito jogos e, mesmo sendo quase sempre a mesma equipa a jogar, temos dado uma resposta excecional. Como treinador só tenho de ficar feliz porque as jogadoras estão a dar o seu melhor. Não conseguimos o objetivo de estarmos na final, mas estamos a crescer imenso e vamos levar para o futuro as coisas boas que fizemos aqui hoje. O objetivo é que essas coisas boas se traduzam em resultados no futuro".