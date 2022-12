Maria Miller resolve bem cedo e dá vitória ao Famalicão

O Famalicão venceu o Ouriense (3-0) no arranque da 9ª jornada da Liga BPI. A equipa orientada por Marco Ramos somou o sétimo jogo seguido sem perder em todas as provas e sobe, à condição, ao 2º lugar, com os mesmos pontos do Sp. Braga. Já o emblema de Ourém fez o possível para criar dificuldades, mas não foi capaz de roubar pontos ao Famalicão e fica com o 9º lugar em risco.

Primeira parte letal da equipa local, com um golo logo no primeiro minuto por Maria Miller, que bisou já perto do intervalo. Antes do descanso, Gabriela Zidoi marcou na própria baliza e deu ainda maior tranquilidade às minhotas. Na segunda parte, o Famalicão geriu a vantagem, mas podia ter aumentado, perante um adversário que nunca ameaçou verdadeiramente a baliza à guarda de Dani Neuhaus. No final, triunfo justo da equipa mais forte e mais competente.

Onda encarnada positiva

Depois da vitória para a Champions, frente ao Rosengard (3-1), o Benfica enfrenta hoje o Valadares, à procura de mais um triunfo. “É sempre melhor trabalhar sobre vitórias. Estamos numa onda positiva”, afirmou à BTV Tiago Carmo, adjunto de Filipa Patão. Líderes, só com triunfos em oito jornadas, as campeãs nacionais mostram-se empenhadas em manter este registo, embora o treinador deixe elogios ao adversário. “Tem algumas jogadoras capazes de fazer estragos na transição ofensiva, mas o Benfica está preparado e motivado para defrontar o Valadares.”

Já o Sporting visita o Marítimo e Mariana Cabral espera voltar às vitórias. “Temos tido dificuldades nos últimos jogos, em que sofremos golos no último minuto. Não é fácil e tem impacto psicológico na equipa, mas é nas dificuldades que se cresce”, vincou a treinadora leonina.