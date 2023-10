Mariana Cabral antevê jogo em Alvalade: «Queremos desfrutar mas focadas em ganhar»

O Sporting recebe sábado o Torreense em Alvalade para a Liga BPI, num palco que motiva sempre as jogadoras, mas o foco não deixa de ser o mesmo de todos os jogos: ganhar. Mariana Cabral é bem clara:"Para nós e para as jogadoras a perspetiva tem de ser a de um jogo igual aos outros. Temos pela frente um adversário que tem qualidade e o nosso objetivo é ganhar. No entanto, sabemos que este não é um jogo igual aos outros, no sentido que é em Alvalade, a nossa casa. Estas jogadoras merecem muito voltar aqui e faz parte também da aposta do Sporting no futebol feminino. Espero que todos sintam isso amanhã e que possam desfrutar. Um dia, quando estivermos todas reformadas, é destas coisas que nos vamos lembrar", salientou a técnica leonina, reforçando: "Vamos desfrutar do momento, mas focadas naquilo que temos de fazer para ganhar".O início de época não foi o esperado, mas contra o Sp. Braga (1-1) Mariana Cabral acha que o Sporting fez a melhor exibição da época. "Estamos a melhorar, mas isso tem de se concretizar em resultados. Temos criado muitas oportunidades de golo, não temos tido tanta eficácia e isso faz toda a diferença. As equipas estão de facto muito melhores, o campeonato está mais competitivo e todas as equipas querem mais. Nós também queremos isso, mas temos de estar preparadas e dar a resposta adequada, jogo a jogo".Do lado contrário estará, este fim-de-semana, um Torreense que apostou forte. "É uma equipa muito bem organizada, tem jogadoras de muita qualidade, reforçou-se bem e tem uma jogadora muito boa que se chama… Maria Ferreira (emprestada pelo Sporting). Provavelmente contra nós irá montar-se numa linha de cinco, num 5-4-1. É o que temos apanhado contra algumas equipas e cabe-nos encontrar as soluções para desmontar esse bloco", frisou.Mariana Cabral espera apoio: "Vai estar com certeza muita gente aqui a ver o jogo, muitas meninas que vão olhar e pensar: ‘eu quero estar ali, um dia’. Portanto, o nosso trabalho é desfrutar, dar um bom espectáculo e mostrar que estamos cá para dar a nossa resposta. Vai ser a minha primeira vez aqui como treinadora. Já houve aqui momentos bonitos, amanhã vai haver outro e acho que vai haver ainda mais".Já a experiente Ana Borges observa que jogar em Alvalade é um sinal daquilo que tem sido feito. "Jogar perante os nossos adeptos é sempre uma mais-valia. Claro que isto também tem a ver com o crescimento e a aposta que o Sporting tem feito no futebol feminino. Se jogamos aqui também é por mérito nosso. E contamos com o apoio de todos os sportinguistas, como até agora", referiu a capitã, acrescentando: "Pela frente vamos ter um Torreense que se reforçou muito bem, já ganhou ao Famalicão como a outros adversários. Hoje em dia não há jogos fáceis, mas jogamos em casa e queremos conquistar os 3 pontos".Ana Borges sabe que é importante saber lidar com "o nervosismo bom de jogar em Alvalade" e aponta: "Todas queremos fazer este tipo de jogos e nestes palcos", concluiu.