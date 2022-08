Mariana Cabral e a Supertaça: «Sporting está pronto para dar uma boa resposta diante do Famalicão»

A técnica das leoas, Mariana Cabral, antecipou o primeiro embate oficial da época 2022/23 que arranca com a meia-final da Supertaça, com o Famalicão, garantindo a equipa a 100 por cento para o embate."Este modelo competitivo, na minha opinião, é bastante positivo. Faz com que tenhamos mais um jogo, portanto quanto mais jogos competitivos tivermos mais evoluímos. Tanto nós como o futebol feminino enquanto modalidade, claro. Tenho é pena que seja muito cedo. [Ser a] 10 de Agosto é muito cedo para se começar uma época. Mas estamos preparadas. Obviamente, ainda falta crescer, no entanto garanto que estamos prontas para dar uma boa resposta diante do Famalicão", reiterou em declarações aos jornalistas.Cabral deixou também elogios ao adversário. "O Famalicão tem uma equipa com qualidade, reforçou-se também com qualidade, mas sabemos que irá manter as dinâmicas semelhantes às da época passada, com certeza conhecem também as do Sporting. Será um jogo com grande qualidade, mas estamos ainda no início da época. É o primeiro jogo oficial, ainda há muito que, de certeza, ambas as equipas precisam de fazer e crescer. Mas será um jogo competitivo, bem jogado e espero que apreciado por muita gente", vincou a treinadora em relação ao jogo que será uma 'reedição' da Taça de Portugal 2021/22.