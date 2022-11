Mariana Cabral e o dérbi com o Benfica: «Estamos preparadas para competir e tentar ganhar este jogo»

A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, assumiu esta quinta-feira o objetivo de vencer o dérbi da Liga feminina, contra o Benfica, apesar da semana de "azia" provocada pela derrota com o Sporting de Braga.As leoas perderam com as minhotas por 2-1, no domingo, em Alcochete, mas a treinadora frisou que "independentemente do resultado" desse encontro, "o objetivo seria sempre ganhar ao Benfica" na sexta jornada, resultado que permitirá voltar a igualar as 'encarnadas' na classificação.

"O objetivo seria sempre ganhar ao Benfica e queremos ganhar ao Benfica. Sabendo que esta semana foi de mais azia, porque estivemos sempre por cima e não marcámos, mas o futebol é assim, tem estas particularidades, e nós é que temos de saber concretizar as oportunidades e defender melhor para não sofrer", assumiu Mariana Cabral.

Foi precisamente nesses dois aspetos, "não sofrer" e "concretizar as oportunidades", que as jogadoras "trabalharam durante a semana", sabendo que "o Benfica é um adversário de muita qualidade, com jogadoras muito boas e uma equipa técnica competente", pelo que vai ser "um jogo competitivo para ambas as equipas".

Ainda com o desaire frente ao Sporting de Braga fresco na memória, e presente em grande parte das declarações da treinadora, na antevisão do dérbi, Mariana Cabral lembrou que "a grande diferença das melhores jogadoras e das melhores equipas" é, precisamente, a capacidade de "passar à frente".

"O futebol dá-nos sempre uma nova oportunidade. Há sempre jogo, há sempre treino, por isso ninguém precisa de ser motivado para jogar com o Benfica. Toda a gente sabe que vai ser um jogo muito bom e quer jogar, portanto estamos preparadas para competir e tentar ganhar este jogo", frisou a treinadora.

O discurso de Mariana Cabral, de resto, foi bem 'absorvido' pelas jogadoras e teve 'eco' em Brenda Pérez, quem garantiu que "a derrota de domingo já é passado" e lembrou que "as equipas grandes são as que se recompõem o mais rapidamente possível".

"No próprio dia é difícil, mas depois há que seguir. Também é para isso que trabalhamos durante a semana, porque o futebol também tem isso. Cada semana dá-te a oportunidade de corrigir os erros e nós sabemos perfeitamente quais foram os pequenos erros que cometemos", admitiu a internacional espanhola.

A derrota, no entanto, deixou as leoas a três pontos do Benfica e do Sporting de Braga, mas Brenda desvalorizou o atraso, lembrando que "ainda vamos para a sexta jornada e falta muita temporada" pela frente.

"Estamos muito perto e o nosso objetivo é voltar a ganhar para continuar aí [no topo da classificação]. E tem de ser assim em cada jogo. Não só contra o Sporting de Braga, não só contra o Benfica, mas a cada jornada que passa", resumiu.

O Sporting recebe o Benfica no sábado, em encontro da sexta jornada da I Liga feminina de futebol com início marcado para as 15:00, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

