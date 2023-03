Mariana Cabral: «Fomos penalizadas pelos erros, entrámos um bocado ansiosas»

Mariana Cabral considerou que o Sporting acusou alguma ansiedade no jogo com o Sp. Braga, que acabou empatado a dois golos, resultado que pode ditar o alargamento da distância para o líder Benfica."Fomos penalizadas pelos erros, entrámos um bocado ansiosas, oferecemos o golo ao Braga, responsabilidade da treinadora que pede para sair de trás daquela forma. Podia ter sido com mais qualidade, mas os erros fazem parte. Voltámos ao jogo e à nossa forma de jogar, empatarmos, mas voltámos a ser um pouco castigadas numa perda de bola. O Braga fez dois golos nas duas primeiras vezes que foi à nossa baliza, uma eficácia brutal", afirmou a treinadora do Sporting."Tivemos que recuperar o resultado, tivemos muita bola e domínio, mas alguma dificuldade em entrar no último reduto do Braga. Fizemos o 2-2, queríamos ganhar, obviamente, mas o Braga também é uma equipa competitiva e teve as suas oportunidades. Acho que merecíamos ganhar, mas o Gonçalo [Nunes] também achará [que o Braga mereceu ganhar]", concluiu.Vanessa Marques marcou primeiro para as bracarenses (4 minutos), o Sporting empatou por Joana Martins, de penálti (17), mas Bia Meio-Metro voltou a pôr a equipa da casa em vantagem (28), que Ana Capeta anulou novamente na segunda parte (71).