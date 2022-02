Mariana Cabral: «Fomos sempre superiores ao Benfica durante todo o jogo»

Mariana Cabral, a treinadora do Sporting, lamentou o desaire da sua equipa no dérbi de hoje com o Benfica"Na verdade, creio que fomos sempre superiores ao Benfica durante todo o jogo. Se houve uma equipa que de facto quis ganhar este jogo foi o Sporting. O Benfica veio cá com uma estratégia muito diferente, de defender junto à área, de fechar os caminhos junto à sua baliza, com uma linha de cinco defesas, e nós tentámos, por todas as formas, criar oportunidades de golo. Tivemo-las, mas faltou-nos concretizar. Há que continuar a tentar e temos de aprender", considerou.

Precisamos de materializar as oportunidades que temos, faz parte nestes jogos mais competitivos. Perante as dificuldades que o Benfica nos criou para entrar na sua área, nós estivemos bem, mas precisávamos de ter atacado mais a baliza e de ter rematado mais.

Tentámos empatar, dar a volta, as jogadoras fizeram tudo para sair daqui com outro resultado. Obviamente que ninguém quer perder, é uma derrota dura para nós, creio que não merecíamos, as jogadoras não o mereciam, mas temos de aprender e sair daqui mais fortes. Neste clube, toda a gente vai até ao fim. Vamos lutar todos os jogos até ao fim, sabendo que o que está aqui a ser feito é um projeto com pés e cabeça.

As jogadoras acreditam e portanto temos de continuar a lutar pela vitória em todos os jogos e a disputar todos os troféus, independentemente de estarmos atrás na Liga vamos continuar a lutar por ela, assim como conquistar a Taça da Liga e a Taça de Portugal".

Ana Borges, jogadora dos leões, partilhou a opinião da treinadora: "Nem sempre ganha a melhor equipa...quem veste esta camisola, sente um orgulho enorme de vesti-la. Hoje quem viu o jogo, viu que nos entregámos claramente. No entanto, isto é futebol e, como disse, nem sempre vence a melhor equipa. Temos de levantar a cabeça, há muito campeonato pela frente e temos de conquistar o máximo de pontos possível".