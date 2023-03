Mariana Cabral pede seriedade

A jornada encerra hoje com a receção do Sporting ao Amora (11h) e a treinadora da formação leonina não admite facilitismos face a uma equipa "com novo fôlego e diferente da primeira volta". "Estamos alertadas e avisadas e vamos levar este jogo com a máxima seriedade para vencermos", disse Mariana Cabral, ao site do Sporting. Com a certeza de que até final "todos os jogos serão difíceis e competitivos", a técnica de 35 anos fez ainda um ‘aviso’ ao seu plantel: "Temos de ser mais eficazes nas ocasiões que criamos."