Mariana Cabral: «Sabemos que este não é um jogo igual aos outros»

Alvalade recebe hoje, pelas 11 horas, o pontapé de saída da 5ª jornada da Liga BPI, com o jogo entre as equipas femininas do Sporting e Torreense a procurarem desfazer a igualdade a 7 pontos que as deixa a 5 do líder Benfica. "A perspetiva tem de ser a de um jogo igual aos outros" alertou a técnica Mariana Cabral, concretizando: "Temos pela frente um adversário que tem qualidade e o nosso objetivo é ganhar. No entanto, sabemos que este não é um jogo igual aos outros, no sentido que é em Alvalade, a nossa casa. Estas jogadoras merecem muito voltar aqui e faz parte da aposta do Sporting no futebol feminino."

Já a capitã Ana Borges deu conta da confiança das leoas: "Jogar em casa, desde que seja com os nossos adeptos, é sempre uma mais-valia. [O Torreense] reforçou-se muito bem, já ganhou ao Famalicão e hoje em dia não há jogos fáceis. Sabemos das dificuldades que nos vão colocar, mas jogamos em casa e queremos ganhar!"