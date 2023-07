Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mariana Campino: «Vejo pela primeira vez o país a torcer a sério por uma seleção feminina» A Record, a defesa do Racing Power abordou as expectativas para o Mundial e ainda falou do novo desafio na carreira





Mariana Campino ao serviço das seleções jovens

• Foto: DR Record