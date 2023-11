Mariana Coelho: «Joguei hóquei em patins mas sempre fui apaixonada pelo futebol»

Mariana Coelho, jogadora do Estoril e técnica superior na Câmara Municipal de Cascais, esteve à conversa com Record, no âmbito da Gala das Campeãs, sobre o início da paixão pelo futebol e os objetivos da equipa canarinha na segunda divisão feminina.



Record: Como é que começou a paixão pelo futebol?





"Eu na verdade não comecei no futebol. Joguei hóquei em patins, mas sempre fui apaixonada pelo futebol. A paixão a sério começou por volta dos 12/13 anos quando tive de fazer a transição no hóquei do masculino para o feminino. Na altura, não quis ir para a equipa sénio. Então foi aí que fui para o futebol. O meu pai incentivou-me: ‘Não queres experimentar?’. Havia essa tradição na minha família. Experimentei e acabei por ficar"."Todas as jogadoras têm esse sonho e essa ambição. Não posso dizer que não gostaria ou que não sonho com isso porque estaria a mentir. Já representei a seleção sub-19, tenho um bocadinho daquilo que é estar num espaço de elite. Mas também tenho a noção de que ao meu nível (2.ª divisão) não é fácil. Eu não sou profissional e, por isso, a oportunidade que terei não será certamente a mesma"."Estamos a ir por partes. Na primeira fase jogámos jogo a jogo. No ano passado tínhamos essa ambição muito clara e as coisas não correram bem. Vamos ver como corre, dar sempre o nosso melhor, cada jogo é uma final. No fim do campeonato fazemos as contas. De qualquer modo, o Estoril é um clube com ambições e quando nós estamos numa fase destas (de apuramento de campeão) não podemos dizer que não ambicionamos estar na subida e lutar pelos grandes palcos"."A época individualmente está a correr bem, à equipa também… Não ficaria feliz se me estivesse a correr bem e à equipa não. O mais importante é conseguir estar a contribuir com golos e com uma boa performance. Agora é continuar a trabalhar para estar no meu melhor para que depois isso tenha uma repercussão muito positiva na minha equipa. Se eu estiver no meu melhor mais facilmente vou conseguir ajudar".