Mariana Jaleca muda-se para o futebol italiano

Há mais uma portuguesa que vai começar a lutar para brilhar no estrangeiro. Agora é a vez de Mariana Jaleca tentar a sua sorte em Itália, após transferir-se para o Orobica Calcio Bergamo, emblema que joga no segundo escalão transalpino. Jaleca jogava no Damaiense e parte em busca do sonho nesta primeira aventura fora do país.





A médio, de 23 anos, já passou por Palmelense, Quintajense, CAC, Estoril e Damaiense, sendo que agora vai lutar para se afirmar no Orobica.