Mariana Jaleca vai ser a primeira portuguesa a jogar na Turquia

Mariana Jaleca assinou contrato com o Fenerbahce, da Turquia, tornando-se na primeira portuguesa a jogar no país. O gigante turco vai competir pelo primeiro ano na 1ª divisão, numa época em que vários colossos turcos aderiram ao futebol feminino."Desde o primeiro momento que cheguei aqui que senti que é um dos melhores clubes da Turquia. Nós jogadoras somos tratadas como profissionais, tudo igual ao masculino, apenas difere o salário. Foi uma sensação incrível assinar pelo Fenerbahce", confessou Mariana Jaleca aA atleta, de 24 anos, trocou os finlandeses do Aland United, após a conquista da taça local, pelo fervoroso emblema turco e afirmou estar radiante com a oportunidade: "Fiquei surpreendida com a proposta, mas muito feliz. Tinha vários clubes interessados na minha contratação, mas decidi abraçar o projeto do Fenerbahce." O clube fundou uma equipa de futebol feminino pela primeira vez, no entanto o investimento é grande e estão a procurar atrair vários nomes do panorama internacional, o que leva Mariana Jaleca a colocar as expetativas elevadas. "O estádio é lindíssimo, mal posso esperar por jogar lá. Durante estes dias, o que mais me surpreendeu foi a quantidade de modalidades em que o clube aposta verdadeiramente. Em relação à nossa equipa, não tenho dúvidas de que temos tudo para sermos campeãs", frisou.No seu currículo conta com passagens, entre outros, pelo Orbica (Itália), Saint Francis Red Flash (Estados Unidos da América), Damaiense e Estoril. Apesar da já vasta experiência, a médio ainda não foi chamada pelo selecionador, Francisco Neto, à seleção portuguesa, ainda assim o sonho mantém-se vivo. "Adoro Portugal e é um dos meus objetivos vestir a camisola da seleção", atirou, não escondendo que jogar no Fenerbahce lhe pode dar maior visibilidade, mas acredita que só o trabalho a pode conduzir à realização do sonho de criança: "É possível, não pelo clube, mas pelo nosso trabalho. Vou continuar a trabalhar e a lutar, diariamente, pelos meus objetivos , sempre esperançosa que a chamada à Seleção apareça um dia."