Mariana Rosa assina contrato profissional pelo Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira que a lateral direita Mariana Rosa, de 19 anos, assinou contrato profissional com o clube, passando desta forma a estar integrada na equipa principal de futebol feminino dos leões para a próxima temporada.





"Tudo isto é o cumprir de um sonho. Sou sportinguista desde sempre, costumo ir ao Estádio José Alvalade e estou no futebol feminino do Sporting CP desde o início do projecto. Nem tenho palavras para descrever o que sinto", disse a jovem jogadora.Mariana Rosa, refira-se, está ligada ao Sporting desde a temporada 2016-2017.