Marie-Yasmine Alidou reforça Benfica

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Marie-Yasmine Alidou até 2025.A média-ofensiva de 28 anos, que chega do Famalicão para reforçar a equipa feminina das águias, disputou 32 jogos na temporada passada, tendo contribuido para a conquista da Taça de Portugal. Somou 12 golos e quatro assistências."É uma grande honra estar aqui e assinar por este grande clube. Estou muito entusiasmada e ansiosa por começar a trabalhar com esta equipa e ganhar títulos. Espero também estar à altura da responsabilidade", referiu, em declarações aos meios oficiais das águias.Alidou, que está entre as 25 pré-convocadas do Canadá para o Mundial'2023, formou-se nos Citadins da Universidade do Quebeque, registando ainda outras passagens por Sturm Graz, Klepp, Huelva, Linköping e Marselha.