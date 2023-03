Marisa Gomes: «Temos de estar orgulhosas do que as miúdas fizeram»

A Seleção Nacional feminina de sub-17 ficou esta quarta-feira impossibilitada de apurar-se para a fase final do Europeu da categoria depois do empate (2-2) diante da Alemanha.Em declarações no final da partida, a selecionadora Marisa Gomes lamentou o desfecho do encontro depois de um trajeto brilhante das jogadoras."Fizemos um jogo muito bem conseguido, a Alemanha foi pouco à nossa baliza, mas, nas oportunidades que teve, mostrou que tem muita qualidade e é letal. Na segunda parte, fomos perdendo discernimento, mas o futebol é isto. Temos de estar orgulhosas do que as miúdas fizeram, pois esta equipa é muito especial. É uma geração que marcou 44 golos numa época, é uma equipa que perdeu apenas dois jogos e merecia estar na fase final. Não foi possível, mas estamos muito orgulhosos e o crescimento delas foi incrível. Na próxima vez certamente conseguiremos lá estar", começou por dizer, acrescentando: "Ainda estamos a crescer e, mesmo a ganhar 2-0, sentimos algum medo de ser felizes. Agora temos de continuar a trabalhar, ter ambição e de valorizar o percurso que fizemos".

Já Inês Meninas, internacional sub-17, salientou o facto de a experiência poder servir de aprendizagem para o futuro. "Tínhamos um objetivo que não foi conseguido, mas provámos que somos capazes de jogar este tipo de jogos. Fica a experiência para o futuro, a aprendizagem e a prova de que somos capazes de nos bater com estas grandes equipas. Somos uma seleção que tem crescido, podia ter dado para o nosso lado, mas não deu e temos de valorizar a experiência".