Marítimo ganha vantagem na Taça da Liga feminina

O Marítimo recebeu e venceu o Valadares Gaia por 2-1 e está a um passo dos quartos-de-final da Taça da Liga feminina. Catarina Abreu e Telma Encarnação - convocada pelo selecionador nacional Francisco Neto para os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Mundial’2023 -, marcaram os golos da formação insular, enquanto Cristina Ferreira apontou o golo do conjunto de Gaia.

Nos restantes jogos, nota de destaque para a goleada caseira do Lank Vilaverdense sobre o Amora (4-0), para o triunfo do Torreense, em casa, frente ao At. Ouriense (2-1) e para a ‘surpresa’ da vitória do Damaiense, recém-promovido ao principal escalão, no terreno do Albergaria (1-2). O segundo jogo das respetivas eliminatórias está agendado para 4 de setembro.

De salientar ainda que Benfica, Sporting, Famalicão e Sp. Braga - detentor do título - estão isentos nesta fase inicial da competição, fruto de terem sido os primeiros quatro classificados na temporada passada da Liga BPI.