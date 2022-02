Marítimo-Sp. Braga, 2-0: guarda-redes defende e marca

Bárbara Santos foi a grande figura da vitória do Marítimo sobre o Sp. Braga. A guarda-redes defendeu tudo e ainda cometeu a proeza de marcar num livre batido ainda antes do meio-campo, que surpreendeu a colega do lado oposto, Patrícia Morais. O Sp. Braga não conseguiu ser eficaz, apesar de assumir as despesas do jogo, em contraste com as madeirenses, muito coesas e com um aproveitamento superior. Tânia Mateus tirou partido de novo erro da guardiã bracarense para fixar o 2-0. A expulsão de Machaela George foi muito contestada pelas “guerreiras”, cujo técnico reclamou ainda a marcação de 3 penáltis a seu favor. E Vitória Almeida usou palavras duras na flash-interview na Sport TV. “Não fomos só nós que cometemos erros. Também queremos frisar a m*** que a Federação anda fazendo na arbitragem. Estamos a ser bem prejudicadas”, considerou.