Marítimo-Sporting, 0-7: houve póquer e banquete

O Sporting goleou na Madeira com facilidade, num jogo que ficou resolvido muito cedo. Inês Gonçalves foi a grande figura com quatro golos e uma assistência, chegando aos 9 golos nesta temporada. Curiosamente, a avançada começou por mostrar-se perdulária nos primeiros minutos, mas num ápice fez dois golos, concluindo assistências de luxo de Bruna Lourenço e Cláudia Neto, e completou o hat trick à beira do intervalo, após passe bem medido de Ana Borges. Sem Telma Encarnação, de baixa por lesão, o Marítimo não teve poder de fogo no ataque, mas podia ter reentrado no jogo logo a abrir a segunda parte: Karina Socarrás foi alvo de entrada imprudente de Hannah Seabert, mas a guardiã norte-americana redimiu-se e defendeu o penálti apontado pela costa-riquenha.

Daí para a frente só houve uma equipa em campo e o marcador foi-se dilatando naturalmente. Inês Gonçalves assistiu Chandra Davidson para o quarto, Ana Borges assinou o quinto a passe de Cláudia Neto, Inês Gonçalves chegou ao póquer e Ana Teles fixou o resultado final, já em período de descontos.