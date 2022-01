Matilde Fidalgo deixa Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A futebolista internacional portuguesa Matilde Fidalgo deixa o Benfica, depois de jogadora e clube terem chegado a acordo para a rescisão do contrato, informaram esta quinta-feira os encarnados.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação contratual com Matilde Fidalgo cessou esta quinta-feira, por mútuo acordo", refere o clube, na página oficial na internet.

A lateral direita, de 27 anos, que cumpria a segunda época no Benfica, após ter sido contratada ao Manchester City em 2020, conquistou com as 'águias' o campeonato nacional e a Taça da Liga da última época, de 2020/21.

Com o lado direito da defesa entregue a Catarina Amado, Matilde Fidalgo apenas disputou esta época sete jogos, cinco a titular e dois como suplente utilizada.