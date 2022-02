Matilde Fidalgo ingressa no Betis após deixar o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Betis oficializou a contratação de Matilde Fidalgo até junho de 2023. A internacional portuguesa era uma jogadora livre desde que deixou o Benfica nos últimos dias.A defesa, de 27 anos, alinhou esta temporada em sete jogos oficiais pelas águias, depois de ter chegado ao clube da Luz em 2020, proveniente do Manchester City.Esta é a primeira vez que Matilde, prima do internacional português Bernardo Silva, irá atuar no campeonato espanhol.