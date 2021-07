Matilde Fidalgo renova contrato com o Benfica

A internacional portuguesa Matilde Fidalgo renovou contrato com o Benfica, informou esta quinta-feira o clube, sem especificar a duração do novo vínculo com a lateral direita.

"Matilde Fidalgo prolongou a sua ligação contratual com o Benfica, após ter chegado ao clube na última temporada proveniente dos ingleses do Manchester City", refere o clube campeão nacional em 2020/21.

A jogadora, que começou a carreira no Futebol Benfica (Fófó), e representou ainda o Sporting, Sporting de Braga e Manchester City, considera que as águias mantêm quase o mesmo grupo, mas que elevaram o patamar para a próxima temporada.

"Estou muito tranquila em relação à renovação e os planos do Benfica, acredito que vamos cumprir todos. Que a próxima época seja uma excelente campanha", acrescentou, citada pelo clube.