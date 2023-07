Megan Rapinoe deixa os relvados no final da época: «Futebol mudou a minha vida para sempre»

View this post on Instagram A post shared by Megan Rapinoe She/Her ?‍ (@mrapinoe)

Megan Rapinoe, uma das melhores jogadoras de sempre, anunciou nas suas redes sociais, este sábado, o término da carreira de futebolista no final da presente temporada nos Estados Unidos, em novembro. "É com um profundo sentimento de paz e gratidão que decidi que esta será a minha última época a jogar este belo jogo. Nunca poderia imaginar a forma como o futebol iria mudar a minha vida para sempre, mas pelo olhar na cara desta menina (na publicação abaixo), acho que ela sempre soube".Neste momento, a avançada de 38 anos joga no OL Reign, dos Estados Unidos, e vai disputar a sua última grande competição – o Mundial 2023, onde será adversária de Portugal.Ao longo da sua extensa carreira, a internacional norte-americana por 200 vezes conquistou, a nível individual, uma Bola de Ouro em 2019, um prémio de melhor jogadora do ano da FIFA em 2019, além de duas presenças no onze do ano da FIFA e dos prémios de melhor marcadora e de melhor jogadora do Mundial 2019. A nível coletivo, a avançada venceu dois Mundiais, os Jogos Olímpicos 2012 e um campeonato da CONCACAF.