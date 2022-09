Miguel Afonso é o novo treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão

Miguel Afonso é o novo treinador da equipa feminina do Famalicão, anunciou esta terça-feira a formação de Vila Nova de Famalicão.O técnico, de 40 anos, terá Renato Lobo e José Baixo como adjuntos, enquanto Tomás Zylberberg será o preparador físicos e Vítor Alcino o treinador de guarda-redes.Miguel Afonso chega do Ovarense, tendo ainda orientado Rio Ave e Bonitos de Amorim. O treinador português conta também com passagens por todos os escalões de formação do futebol masculino ao longo dos últimos 13 anos. Dedicou-se ao futebol feminino há quatro anos.